Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

Рассмотрение поданных Кокориными и Мамаевым заявлений проходило в выездном формате в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. Заседание прошло в закрытом режиме и на него не были допущены представители СМИ. По данным агентства, в суд поступило письменное ходатайство от одного из потерпевших по этому делу, главы департамента Минпромторга Дениса Пака, в котором он просил суд принять решение по УДО на свое усмотрение.

В октябре 2018 года компания, в которой были Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий избила трех людей в центре столицы. Около ночного клуба они напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в одном из кафе атаковали главу департамента Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина.

В мае этого года Пресненский суд по итогам слушания дела признал зачинщиков драк виновными и назначил реальные тюремные сроки. Мамаев и Протасовицкий получили по году и пять месяцев колонии, а братья Кокорины - полтора года каждый. В начале июля они были этапированы в колонию в Белгородской области, находясь в которой приняли участие в футбольном матче против футбольного клуба "Салют".