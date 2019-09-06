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06.09.2019 17:07
Рубрика: Власть

Косачев назвал условия снятия санкций с парламентариев США

Текст: Галина Мисливская
Россия отменит санкции в отношении американских парламентариев, если США снимут ограничения для российских сенаторов и депутатов, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Константин Косачев. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Константин Косачев. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Константин Косачев. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

В пятницу он провел в Москве встречу с американским сенатором Майклом Ли.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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"Те решения, которые принимались российской стороной, которые в том числе сделали невозможным приезд вашей делегации в Россию в более многочисленном, расширенном составе, все эти решения носили ответный характер", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам Косачева, российские ограничения, "конечно, могут быть отменены, если будут отменены соответствующие американские решения".

В конце августа двое американских конгрессменов пожаловались на невозможность получить визу в Россию. Константин Косачев напомнил тогда, что российские ограничительные меры носят ответный характер и что первый шаг к отмене стоп-листов должны сделать в Вашингтоне.

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