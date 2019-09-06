Косачев обвинил США во вмешательстве в российские выборы

Призыв американских парламентариев к президенту США Дональду Трампу ввести санкции против России в связи с протестами в Москве - это вмешательство в выборы, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Да, разумеется, подобные призывы являются вмешательством США в российские выборы", - заявил он РИА Новости в пятницу.

Ранее глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в ходе протестов в Москве.