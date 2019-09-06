Лукашенко назвал Брестскую область образцом стабильного развития

"Перекрестком времен и народов" назвал президент Беларуси тысячелетний Брест, юбилей которого 6 сентября отмечают в РБ, подчеркнув, что его современный облик - повод для общей гордости. Александр Лукашенко выступил в пятницу на празднике в честь 1000-летия исторического мегаполиса, передает его пресс-служба.

Брест, по словам белорусского лидера, за последние годы сильно изменился, а в сравнении с советским периодом стал просто неузнаваемым. Он отметил, что на фотографии из космоса, сделанной космонавтом белорусом Олегом Новицким, ночной город напоминает огненную птицу, расправившую крылья. "Этот снимок словно отображает судьбу нашего города. Города, который не желал покоряться захватчикам и не единожды сгорал, к сожалению, дотла, но, как мифический феникс, возрождался из пепла, становясь еще красивее и сильнее", - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что летопись Бреста восходит к временам "Повести временных лет" и стала историей характера народа, закаленного в борьбе за право быть хозяином в родном городе, за который на протяжении веков боролись государства и народы.

С Брестской областью связаны у президента и сугубо личные воспоминания - служба в пограничных войсках. "Служба, которая стала отличной школой жизни, научила любить и защищать вас, мой народ, и защищать нашу Родину", - подчеркнул он.

Именно в этих краях, напомнил президент, не раз решалась судьба Европы, принимались судьбоносные вердикты, совершались подвиги. "Мы никогда не забудем, как в 1941-м самоотверженная оборона Брестской крепости сорвала планы быстрой победы фашистской Германии. И сегодня героическая цитадель стала символом подвига советского народа в Великой Отечественной войне, местом поклонения для неравнодушных людей со всего мира и, прежде всего, нашего огромного Отечества", - отметил Лукашенко.

По его словам, Брест был пионером во многих прогрессивных начинаниях: первым на белорусской территории получил Магдебургское право, здесь построили первую типографию, где была напечатана Брестская Библия. Отсюда родом первый белорусский космонавт Петр Климук и "белая молния" - олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

Фото: БЕЛТА

На Брестчине родилось и немало знаменитых ученых, художников, музыкантов, политиков. Здесь была создана первая свободная экономическая зона. Она стала примером партнерского взаимодействия бизнеса и государства. "Примером успешной работы перспективных предприятий с высокой социальной ответственностью", - добавил глава государства, отметив, что считает регион "образцом стабильного развития".

Президент констатировал, что Брест и сегодня открывает ворота в Беларусь - красивую, сильную, миролюбивую страну, которая всегда радушно принимает гостей. "Именно нам с вами - современному поколению белорусов - выпала честь праздновать этот великий юбилей. Мы готовились к нему всей страной. И сегодня город встречает свой миллениум обновленным, еще более благоустроенным и красивым. Мы с вами сегодня шагнули во второе тысячелетие", - добавил Лукашенко.

В этот триумфальный для города день президент преподнес в дар жителям уникальный экземпляр Брестской Библии, напечатанный в 1563 году по инициативе и на средства брестского старосты Николая Радзивилла Черного. "Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди", - подчеркнул белорусский руководитель. Он высоко оценил и участие в данном проекте местных предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок.

Специалисты полагают, что тираж этой уникальной книги не превышал 500 экземпляров. А уникальность подаренного экземпляра заключается в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов, что является крайне редким явлением. Особую историческую и художественную ценность книге также придает то, что она украшена многочисленными гравюрами, заглавными буквами - инициалами, заставками, концовками, виньетками.

От жителей города Александру Лукашенко вручили памятный подарок - художественную композицию в виде хрустальной вазы с васильками. Образ произведения восходит к цветочным орнаментальным мотивам Слуцких поясов и поэтическому мотиву Максима Богдановича, который называет василек "Цветком Родины".