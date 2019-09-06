Лукашенко рассказал, какими он видит отношения с Россией

"Братский характер отношений с Россией" подтвердил в беседе с журналистами президент Беларуси 6 сентября на юбилейных торжествах в Бресте, отвергая обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад.

"Мы один народ, - подчеркнул Александр Лукашенко.- Это наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят?" - задал вопрос президент. И сам на него ответил: "Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать старшего брата", - констатировал он.

В то же время, по словам Лукашенко, уроки исторической памяти подтверждают правильность курса страны на многовекторность в развитии сотрудничества РБ с зарубежными партнерами. "Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Другой земли нам никто не даст. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей", - напомнил в очередной раз глава государства, отвечая на вопрос журналистов.

Президент считает вполне понятным и естественно, что "за этот клочок земли" сегодня порой идет незримая борьба. "Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное - многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, у России даже орел двуглавый. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны", - подчеркнул белорусский лидер.