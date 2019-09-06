Макгрегор будет наблюдать за боем Нурмагомедова по телевидению

Экс-чемпион UFC, ирландец Конор Макгрегор не будет присутствовать в Абу-Даби на поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Поединок между обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе Нурмагомедовым и обладателем временного титула Порье состоится 7 сентября. Глава организации Дана Уайт рассказал ESPN, что ирландец Конор Макгрегор не будет присутствовать на поединке. "Его точно тут не будет, но бой он обязательно посмотрит", - сказал Уайт.

Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, после чего произошла драка с участием представителей этих бойцов, за что оба были оштрафованы и дисквалифицированы.