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06.09.2019 07:56
Рубрика: Спорт

Макгрегор будет наблюдать за боем Нурмагомедова по телевидению

Текст: Максим Домчев

Экс-чемпион UFC, ирландец Конор Макгрегор не будет присутствовать в Абу-Даби на поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Поединок между обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе Нурмагомедовым и обладателем временного титула Порье состоится 7 сентября. Глава организации Дана Уайт рассказал ESPN, что ирландец Конор Макгрегор не будет присутствовать на поединке. "Его точно тут не будет, но бой он обязательно посмотрит", - сказал Уайт.

Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, после чего произошла драка с участием представителей этих бойцов, за что оба были оштрафованы и дисквалифицированы.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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