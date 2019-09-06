Марина Королева: Не люблю, когда эссе на Пушкинский конкурс написано формально

Председатель жюри Международного Пушкинского конкурса "РГ" Марина Королева рассказала о том, как возникают актуальные темы для конкурсных эссе, и у кого из участников нет шанса победить.

Какое место занимает в конкурсе задача продвижения русского языка за рубежом?

Марина Королева: Мне кажется, что такой масштабной задачи мы перед собой не ставили и не ставим. Мы занимаемся мониторингом: стараемся отслеживать ситуацию и смотреть, что происходит с русским языком на просторах бывшего Советского Союза и в дальнем зарубежье. И это, как мне кажется, нам неплохо удается, потому что каждый год в каждой стране происходит что-то новое, какие-то изменения. И вот благодаря этому конкурсу, мы их отслеживаем.

Мы скорее измеряем "среднюю температуру по больнице" с русским языком, если так можно сказать. Хотя и больница здесь совершенно ни при чем, ведь русский язык совершенно здоров на территории бывшего советского пространства.

Как рождается тема конкурса?

Марина Королева: Рождение темы конкурса - это всегда чудо. Но оно происходит всегда в результате вполне спланированного мозгового штурма. Как правило, мы собираемся в кабинете заместителя главного редактора "РГ", автора идеи конкурса Ядвиги Брониславовны Юферовой вместе с членами жюри и какими-то приглашенными гостями. И мы просто набрасываем возможные темы, потому что каждый из нас за год что-то читал, что-то видел, что-то слышал, связанное с судьбой русского языка в разных странах. И весь этот багаж мы приносим, распаковываем в этом волшебном кабинете, и в результате рождается новая тема каждый раз. Но надо сказать, мы, конечно, отслеживаем, чтобы темы по-возможности не повторялись, поэтому тем было много. Но мне кажется, до сих пор нам удавалось не повториться.

На что вы прежде всего обращаете внимание, когда читаете конкурсные эссе?

Марина Королева: Я прежде всего обращаю внимание на живость реакции, на эмоциональность текста. Здесь, наверное, просто мое журналистское существо начинает работать. Я не могу читать текст, который написан формально, для галочки или для отчета. Такие тексты, к сожалению, сразу приходится отложить в сторону. Я смотрю, во-первых, на эмоции, во-вторых, на человеческие истории. А таких историй бывает много из разных стран. Это то главное богатство, которое мы получаем в результате отбора эссе. И когда люди приезжают к нам, все они со своими историями. Это то, о чем они нам могут рассказать уже в Москве, то, о чем мы можем их расспросить, и это главное наше богатство.

Перед вами проходят человеческие судьбы, участники конкурса, конечно, пишут о себе. Есть ли те, кто особенно запомнился?

Марина Королева: За это время мы перечитали уже, наверное, несколько тысяч историй. Если учитывать, что 950 человек уже приехали в Москву, то понятно, что работ было в несколько раз больше.

Я не могу сказать, что я помню их все. Нет у меня фаворитов. Но понятно, что все истории наших участников хранятся в нашем богатом архиве. И я могу сказать, какие запоминаются больше всего: это истории, которые пишут люди, живущие в маленьких городах или в деревнях. Ну, например, это могут быть истории, которые пишут учителя из маленьких таджикских селений, из маленьких городов Узбекистана. Есть учителя, которые никогда в жизни не доехали бы до Москвы, если бы не Пушкинский конкурс. И, честно говоря, на такие истории, как происходит обучение детей русскому языку, в таких селах, я стараюсь обращать внимание.

Пушкинский учитель - это кто? Как бы вы определили это явление?

Марина Королева: Это человек, который, если бы перед ним еще раз положили несколько судеб, допустим, в следующей жизни, как карточки, а он все равно выберет судьбу преподавателя русского языка. Мне кажется, что люди, которые приезжают к нам - все такие.