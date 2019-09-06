Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4937. Аудиозапись неустановленного исполнителя под названием "По скалистым горным дорогам моджахеды идут на джихад", начинающаяся со слов "По скалистым горным дорогам моджахеды идут на джихад", заканчивающаяся словами "...и привыкли они с автоматом идти лишь вперед, пути нет назад", продолжительностью 31 мин. 24 сек. (решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 18.06.2019);

4938. Статья под названием "По скалистым горным дорогам моджахеды идут на джихад", начинающаяся со слов "По скалистым горным дорогам моджахеды идут на джихад", заканчивающаяся словами "...И привыкли они с автоматом идти лишь вперед, пути нет назад" (решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 18.06.2019);

4939. Брошюра С. Мельникова "Кто сверг Советскую власть - власть рабочего класса?", отпечатанная в редакции "Новая рабочая газета" и распространенная на территории г. Клинцы Брянской области (решение Клинцовского городского суда Брянской области от 19.05.2011);

4940. Аудиозапись (песня) неизвестного автора продолжительностью 4 минуты 11 секунд, содержащаяся на компакт-диске CD-R, под названием "Джихад - Аллаху Акбар на наших устах", которая начинается со слов: "Мир содрогнись и на колени встань, Муслимы идут на джихад. Ведь ясно гласит священный Коран за грех воздания. Мы с кличем Аллах священной войной очистим весь мир от шайтанов..." и оканчивается словами: "Аллаху Акбар, на наших устах, Аллаху Акбар, в наших сердцах, Аллаху Акбар, да поможет нам Аллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар" (решение Магасского районного суда Республики Ингушетия от 18.06.2019);

4941. Электронная книга Петра Хомякова "Свои и Чужие", начинающаяся словами "Петр Хомяков. Свои и Чужие. Предисловие. Разобраться и решить для себя, кто и что является своим, а кто и что чужим..." и заканчивающаяся словами "Ибо новая модель цивилизации может быть создана (именно создана, а не воссоздана) в России и только в России" (решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 22.04.2019);

4942. Аудиозапись и текст песни под названием "Смерть чуркам" исполнителя "Русский медведь", начинающиеся со слов "Убегайте, уезжайте, прячетесь все по норам...", заканчивающиеся "...достанем и в том и в другом" (решение Красноармейского городского суда Саратовской области от 24.06.2019);

4943. Видеозапись под названием "Кубань будет свободной! - казаки сожгли флаг России", продолжительностью 1 минуту 59 секунд, которая начинается словами: "Слава Кубани! Мы представители казаческого общества "Вольная Кубань" заявляем: Россия постоянно пытается уничтожить казаков Кубани, нашу историю и культуру. Несколько поколений пало жертвой этого геноцида! ..." и заканчивается словами: "...Мы сожгли флаг России - флаг тоталитарного государства, которое проводит системный геноцид казаков. Кубань будет свободной!" (решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 27.06.2019);

4944. Видеозапись "Методичка по революции. (Краткая). Квачков, Асхаб Алибеков, Камикадзе ДИ, Саша Сотник.", начинающаяся с демонстрации надписи на экране: "1) Методичка по революции. (Краткая). Преамбула" и заканчивающаяся словами мужчины в военной камуфляжной одежде: "Ждем вас в рядах воинов освободителей России от еврейского народа. Спасибо за внимание" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.07.2019);

4945. Видеозапись под названием "Спотыкач Лаврова. О текущем моменте", начинающаяся с демонстрации надписей на экране: "КПЕ СССР представляет", "Спотыкач Лаврова", "Вячеслав Негреба", "Сергей Кириченко" и заканчивающаяся демонстрацией на экране текстового документа со словами: "Ответ от ООН. РФ не входит туда!!!" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.07.2019);

4946. Видеозапись под названием "Профсоюзы, культура и мафия. Вячеслав Негреба", начинающаяся со слов автора: "Здравствуйте товарищи! После того как я выложил ВКонтакте телефонную беседу с хозяйкой хайпа профосюзы СССР Светланой Комаровой, мне стали звонить писать, задавать вопросы..." и заканчивающаяся надписями на экране: "Группа в контакте" "Вячеслав Негреба. Фильмы и передачи" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.07.2019);

4947. Видеозапись под названием "СРОЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК НАДЕЖДА", начинающаяся и заканчивающаяся с демонстрации записей на экране: "Канал "Закон и порядок прямой эфир", "Срочное заявление", "Экстренный выпуск" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.07.2019);

4948. Видеозапись под названием "ЗНАЙ ЭТО! Несравненное выступление Рыбникова", начинающаяся со слов автора: "...Это настолько просто, но люди, как бы вам это объяснить это, привыкли к этой игре. Ведь иудеи придумали игру и создали огромную мировую уголовную структуру: банки, парки, финансовые пирамиды, масонские ложи, только для чего, чтобы подавлять сознание людей..." и заканчивающаяся словами автора: "Я читаю лекции в школах, вот прихожу: и ощущаю такой момент, как мне кажется, что у детей" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.07.2019);

4949. Текстовый файл "Легитимная власть ВНС СССР. Наша Родина Светлая Великая Русь (ЧТО ДЕЛАТЬ?), начинающийся со слов: "21 ноября 2013 г. N РА-16/111 Обращение к гражданам СССР..." и заканчивающийся словами: "Источник: ВНС СССР" (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.07.2019).

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