Медведев и Румас провели переговоры о пути интеграции РФ и Беларуси

Правительства России и Беларуси завершили подготовку плана шагов и перечня "дорожных карт" для ускорения интеграции в рамках Союзного государства. Последние шероховатости в пятницу уточняли на переговорах премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

- В целом я исхожу из того, что программа действий и перечень дорожных карт практически подготовлены к парафированию, - заявил глава российского правительства на встрече в расширенном составе. - Остались какие-то нюансы, которые можно было бы сейчас обсудить. Ну и если мы обо всем договоримся, то, соответственно, завершить нашу сегодняшнюю встречу весьма важным мероприятием, то есть согласовать в таком именно общем плане программу действий по реализации договора и перечень "дорожных карт".

После этого кабинеты министров смогут начать подготовку "дорожных карт", чтобы в начале декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного договора, представить президентам проработанные планы по дальнейшему пути интеграции.

Премьер-министр Беларуси выразил уверенность, что стороны сегодня смогут подвести черту под большой работой на первом этапе и перейти ко второму. "И мы отдаем себе отчет, что он будет более сложный - это подготовка "дорожных карт", - заметил Румас. - Он будет более сложным потому, что у нас осталось чуть более двух месяцев для того, чтобы подготовить большой пакет "дорожных карт" - их около 30, - несколько межправсоглашений". При этом он заверил, что белорусская сторона готова выполнять всю работу в оговоренные сроки.