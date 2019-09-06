Минэкономразвития в сентябре ожидает нулевую инфляцию

В августе инфляция замедлилась до 4,31 процента в годовом выражении после 4,58 процента месяцем ранее. Этот результат оказался даже ниже оценок Минэкономразвития.

Основной причиной стало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, отмечается в материалах ведомства.

На прошлой неделе Минэкономразвития представило новый макропрогноз до 2024 года. Прогноз по инфляции на 2019 год в нем снижен до 3,8 процента с 4,3 процента. Также министерство пересмотрело свои ожидания по поводу темпов роста потребительских цен на 2020 год: до 3 процентов с 3,8 процента.

Впрочем, в сентябрьском мониторинге отмечается, что в 2019 году инфляция может оказаться еще ниже нового прогноза: в пределах 3,6-3,8 процента.