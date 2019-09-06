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06.09.2019 14:38
Рубрика: Экономика

Минфин разъяснил идею взимать налоги при карпулинге

Текст: Евгений Гайва
Минфин не предлагает вводить дополнительные налоги для водителей, использующих сервисы совместных поездок, заявили в министерстве в связи с публикацией в СМИ "некорректной информации".
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

"Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов для водителей, использующих сервисы совместных поездок. Согласно НК любой доход физического лица облагается налогом в размере 13%. И в данном случае нет исключений", - сообщили в пресс-службе Минфина.

СМИ: Минфин выступил за взимание НДФЛ с водителей BlaBlaCar

Как пояснили в ведомстве, по действующему законодательству с полученных доходов должен уплачиваться налог. Если доход получает водитель, то он и должен самостоятельно уплатить НДФЛ.

"Никаких новаций в части уплаты и взимания этого налога Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет", - подчеркнули в министерстве.

При этом снизить ставку налогообложения можно, если водитель зарегистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход. В этом случае налоговая ставка составит всего 4 процента, отметили в Минфине.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Минфине предлагают брать подоходный налог с водителей, которые используют такие сервисы для совестных поездок, как BlaBlaCar, FullCar, ВПути и берут с попутчиков деньги.

При этом в Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков (АРПП) полагают, что в подготовленном Минтрансе законопроекте и так установлены довольно жесткие ограничения - не более двух поездок в сутки на одного водителя, не более пяти пассажиров в салоне и запрет на расчеты наличными. Если к этому в итоговый вариант будет включена позиция Минфина, то вырастет цена поездки для рядового пользователя сервиса, считают в АРПП.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин
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