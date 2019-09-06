Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России

На этой неделе российские истребители 23 раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России. Такую информацию озвучило Министерство обороны РФ.

По его данным, за этот период разведку провел 31 летательный аппарат, пишет в пятницу газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Отмечается, что благодаря профессиональным действиям российских летчиков, воздушное пространство страны нарушено не было.

Напомним, на прошлой неделе у границ России были зафиксированы 27 иностранных летательных аппаратов.