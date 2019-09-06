Набиуллина объяснила рост закредитованности граждан стагнацией доходов

По оценке ЦБ РФ, кредитование населения будет расти на 10-15% в год, в основном благодаря ипотеке (20%), тогда как темпы роста потребкредитования с текущих 22-24% затормозятся до 10-15% благодаря мерам по охлаждению сектора, в том числе введению с 1 октября в регулирование показателя долговой нагрузки (ПДН).

Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров, на котором было решено снизить ключевую ставку с 7,25% до 7%.

ПДН - достаточно жесткий инструмент, однако он нужен, чтобы люди с низкими доходами не попадали в долговую кабалу, сказала Набиуллина. Решение ввести ПДН в практику работы банков и МФО предполагает, что гражданам, которым придется отдавать на обслуживание долга более половины своих доходов, станет труднее получить кредит.

Прогноз Минэкономразвития о резком замедлении потребительского кредитования до 4% к концу 2020 года Набиуллина назвала нереалистичным. С этим, по словам Набиуллиной, прежде всего, связано различие в прогнозах по инфляции Минэкономразвития (3%) и Банка России (4%) по инфляции в следующем году.

Министр экономического развития Максим Орешкин ранее заявил, что без быстрого охлаждения потребкредитования в 2021 году возможна "внезапная остановка" этого сектора, которая спровоцирует рецессию из-за сокращения потребительского спроса. Он также подчеркнул, что бум потребкредитования представляет собой социальную проблему. Так, 15% заемщиков тратят на обслуживание долга свыше 70% доходов. Орешкин считает нужным заранее разработать меры помощи заемщикам, которые окажутся в сложной жизненной ситуации.

Набиуллина подчеркнула, что рост закредитованности граждан вызван прежде всего стагнацией реальных доходов, тогда как объем потребкредитов в реальном выражении с начала 2015 года изменился незначительно. Проблему реальных доходов может решить только устойчивый экономический рост, заключила Набиуллина.

При этом ЦБ понизил прогноз роста ВВП на 2019 год с 1-1,5% до 0,8-1,3%, а ускорение роста ВВП до 2-3% отложил на год - с 2021 года на 2022 год.