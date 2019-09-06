Найден первый след живого существа в истории Земли

Команда геологов из США и Китая обнаружила окаменелый след возрастом около 550 миллионов лет, который, предположительно, является одним из первых на Земле следов, оставленных на поверхности живым существом. Об открытии рассказывается на сайте Вирджинского технологического колледжа. Ученым повезло - они нашли не только возможно, первый след в истории Земли, но и окаменелое существо, которое его оставило.

Находка была сделана в ущельях реки Янцзы на юге Китая. Она датирована Эдиакарским периодом, который закончился задолго до начала эпохи динозавров и даже появления суперконтинента Пангеи.

Сначала ученые обнаружили след. Причем они даже не были уверены в том, что это именно след, оставленный живым существом. Однако спустя несколько лет раскопок было обнаружено и само ископаемое животное.

Это оказался ранее неизвестный науке вид, который получил название Yilingia spiciformis - в честь города Илин (Yiling), недалеко от которого были обнаружены окаменелые останки и след. Их возраст составляет около 550 миллионов лет.

Животное было похоже на многоножку. Ширина его тела составляла всего лишь около шести миллиметров, а длина достигала 10 сантиметров. Это существо состояло из примерно 50 сегментов, у него были спина и живот, голова и хвост. Оно буквально волочило свое тело по океанскому дну, часто отдыхая в пути, и оставляло за собой следы длиной до 57-60 сантиметров.

"Это открытие показывает, что сегментированные и мобильные животные эволюционировали 550 миллионов лет назад, - сказал ведущий автор исследования Шухай Сяо. - Способность передвигаться позволила этим животным оставить на Земле безошибочно узнаваемый след как в буквальном, так и в переносном смысле".

По его словам, след также может быть первым проявлением принятия решения представителями животного мира. Ведь след предполагает усилие, направленное на движение к чему-то или от чего-то, возможно, под руководством сложной центральной нервной системы.

Полностью результаты исследования опубликованы в журнале Nature.