Назван фактор, провоцирующий рак и ранние проблемы в интимной жизни

Медики связывают плохой сон с высоким кровяным давлением, депрессией, повышенным риском диабета, инсульта, заболеваний сердца, деменции и некоторых видов онкологии.

В ходе нового исследования с участием около четырех тысяч человек зарубежные специалисты пришли к выводу, что плохой сон может стать причиной эректильной дисфункции у мужчин и проблем в интимной жизни у женщин, передает CNN со ссылкой на Journal of Sexual Medicine.

Среди участников исследования были, в основном, пожилые люди. Многие из них страдали от апноэ и других недугов, которые плохо влияли на сон.

- Результаты работы актуальны для всех, так как сегодня растет количество страдающих от апноэ молодых людей, особенно мужчин. Кроме того, независимо от возраста, недостаток сна влияет на уровень тестостерона. Низкий тестостерон может привести к эректильной дисфункции. Также известно, что особенно подвержены риску проблем со сном, которые своевременно не диагностируются, женщины. Поэтому людям стоит обратить особое внимание на сон, если вдруг появились проблемы в интимной жизни, - отметили исследователи.

Чтобы хорошо высыпаться, в Американской ассоциации сна посоветовали укладываться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, в том числе на выходных. Второе правило - избегать употребления алкоголя поздним вечером.

- Не спите и не пейте напитки с кофеином после трех часов дня. Кстати, на сон также может отрицательно повлиять никотин, - отметила врач Лора Берман, напомнив, что спать нужно от семи до девяти часов в сутки.