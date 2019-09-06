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06.09.2019 17:41
Рубрика: Культура

Новое видео Камилы Кабелло за 1,5 дня собрало почти 7,5 млн просмотров

Текст: Александр Алексеев

Американская певица Камила Кабелло представила премьеру двух песен для готовящегося к изданию альбома Romance. Обе они очень отличаются друг от друга. Это уже не тот латино-поп, благодаря которому 22-летняя певица выиграла две номинации на премию Grammy-2019 (с синглом Havana и альбомом Camila занявшим первое место в международном хит-параде Billboard Top-200). А в конце лета - еще и престижную награду на MTV Video Awards благодаря дуэту с Шоном Мендесом - Senorita. Творчество артистки продолжает развиваться к радости ее многочисленных фанатов.

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Особенно впечатлил сингл Shameless (то есть "Бесстыдная"), на который режиссер Генри Шолфилд снял первое видео для альбома Romance.Ролик собрал уже почти семь с половиной миллионов просмотров в интернете.

Фото: AFP PHOTO
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В этом клипе Камила Кабелла бродит по улицам босиком, страстно танцует и экспрессивно-красиво исповедуется в грехах. А поет яростно, напористо и драматично, причем, в музыке уже чувствуется и влияние рока, особенно - в вокальной манере.

Песня Liar ("Лгун") - уже совсем иная, лирическая. Воркующий, трепетный, нежный и обволакивающий вокал после запева переключающийся на задорные, азартные и качающие латино-ритмы. В середине трека к исполнению подключаются трубы, саксофоны и тромбон, а сама Камила поет и партии бэк-вокала, причем так высоко и интонационно-затейливо, как еще, пожалуй, не делала.

Точная дата выхода альбома Romance при этом еще не объявлена.

Между тем

Камила Кабелло и Шон Мендес признались, что во время записи песни "Сеньорита" у них начался роман и теперь они продолжают встречаться.

Культура Музыка Поп-музыка РГ-Видео Музыка с Александром Алексеевым
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