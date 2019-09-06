Обозреватель "РГ": Ложь Басаева о Беслане все активнее стараются выдать за "настоящую правду"

Спустя 15 лет Беслан попытались взорвать еще раз - только теперь информационно. К траурной дате разными изданиями и блогерами были подготовлены публикации и "фильмы-расследования", где в виде правды подается вся та информация, которая 15 лет назад транслировалась самими боевиками. Такое впечатление, что сейчас снова пытаются дестабилизировать обстановку в России - с одной стороны, играя на чувствах и горе матерей Беслана, которое никогда не утихнет, а, с другой, - снова противопоставляя осетин - ингушам, а Кавказ - федеральному центру. Причем все это активно тиражируется всеми западными медиаресурсами и видеохостингами.

Вот, например, фильм молодого модного блогера, которому на момент теракта не было и восемнадцати. Но сейчас он с пафосом, повторяя давние фейки, мощно ставит вопрос о вине, нет, не террористов, а государства и власти. Из того же разряда фильм известной светской львицы. Создатели еще одного снятого на высоком профессиональном уровне фильма напрямую обвиняют власти и спецназ в гибели детей, при этом идеолог-террорист Ахмед Закаев, который дает интервью из Лондона, представлен в качестве настоящего миротворца. Он, якобы, тогда договорился с Масхадовым, что тот повлияет на Басаева, и всех заложников отпустят. Возможно, авторы рассчитывали, что за 15 лет уже многое забылось и можно наконец выдавать свою "правду", параллельно обвиняя журналистов, которые работали непосредственно в те сентябрьские дни в Беслане и рассказывают о том, что происходило на их глазах, во лжи и работе на власть.

От себя могу сказать, что никакие горячие точки и войны не могут сравниться с тем, что произошло 15 лет назад в Беслане. Дни - с 1 по 4 сентября 2004 года, проведенные в городе, - это было самое тяжелое и страшное испытание в моей жизни. Тогда я вел репортажи прямо из-под стен школы, захваченной боевиками, и даже сейчас, спустя 15 лет, не могу без содрогания вспоминать о том, что тогда происходило.

Гибель детей и взрослых Беслана, а также бойцов "Альфы" и "Вымпела", с некоторыми из которых я был знаком, - это, в том числе, и моя личная трагедия.

То, что сейчас кто-то начинает рассказывать и показывать, как там было "на самом деле", и, что террористы, может быть, "не были такими плохими", а в гибели детей виноват спецназ, который якобы пошел на штурм, - это для меня за гранью добра и зла.

Второго сентября рано утром мне удалось практически невозможное - пройти за оцепление и наблюдать за происходящим, находясь у самых стен школы со стороны железнодорожных путей.

"Дальше двух метров от стены не отходи, - говорит осетинский спецназовец, - тут все простреливается снайперами". Люди в камуфляже с белыми повязками на рукавах (чтобы свои узнавали) сидят вдоль стен частных домов, за которыми сразу начинается школьный двор. В 50 метрах от нас лежит труп мужчины в синем спортивном костюме. Его убили больше суток назад - во время захвата школы. Еще через 20 метров, рядом с машиной, еще один убитый мужчина. 4 трупа под окнами во дворе школы. Спецназовцы говорят, что боевики выбрасывали их ночью со второго этажа: "Мы хотели их забрать, но только попытались к ним продвинуться - попали под шквальный огонь. Подцепить проволокой тоже не получилось".

Весь день второго сентября со стороны школы раздавались выстрелы. Боевики с завидным постоянством расстреливали припаркованные перед школой машины, дома за железной дорогой и даже пробегающих мимо собак.

"По тарелочкам стреляют, гады", - говорит пожилой ополченец. Снайпер делает несколько выстрелов по двум "Жигулям". Одна из машин загорается и взрывается. Сигнализация почему-то завопила, когда машина уже догорала. После "семерки" боевики принялись за "КамАЗ". Дали пару очередей из АКМ. Не помогло. Тогда добавили из подствольного гранатомета. Грузовик устоял. Вторая граната не долетела и упала на рельсы. "Развлекаться" боевики прекратили около четырех часов дня. И сразу после того, как стихли выстрелы, около стены перед школой неожиданно появились министр МВД Северной Осетии Казбек Дзантиев и бывший президент Ингушетии Руслан Аушев.

Весь день город ждал, что боевики пустят на переговоры доктора Рошаля. Рано утром ему по телефону удалось договориться о передаче заложникам воды. Воду передали. Продукты боевики принимать отказались и стали тянуть с переговорами. Сначала до часу дня, потом до двух, наконец в три часа они заявили, что не желают видеть доктора Рошаля в числе посредников. После этого они требовали, чтобы к ним приехали Дзасохов, Зязиков и Алханов. Появление Аушева оказалось для всех полной неожиданностью. Также неожиданно генерал-"афганец" вдруг отделился от министра Дзантиева и пошел по простреливаемой территории ко входу в школу. Было видно, что ходить под прицелом страшно даже ему. Когда он зашел внутрь, в школе раздался выстрел.

Жив или нет Аушев, никто не знал полчаса. Из здания неожиданно вышла молодая женщина с малышом на руках и лишь потом сам Аушев - еще с двумя детьми. Еще через 15 минут стало известно, что через другой вход боевики выпускают еще 23 заложника - женщин и детей до двух лет. Одна из освобожденных заложниц сказала мне: "Нас там больше 1000 человек! Боевиков 30-40". Поздно вечером второго сентября появилось понимание, что с боевиками будут договариваться об обмене детей на всех сидящих в тюрьмах террористов и штурма школы не будет.

Мой товарищ - спецкор "Российской газеты" Тимофей Борисов - все три дня провел в помещении бесланской горадминистрации и слышал почти все, что говорилось там спецназом и членами оперативного штаба. По его словам, он помнит обескураженное лицо председателя парламента Северной Осетии Таймураза Мамсурова, который на расспросы, чего требуют террористы в записке, не знал с чего начать. Удалось лишь узнать, что они хотят оставить Ичкерию в рублевой зоне, вывести войска, освободить из российских тюрем всех ранее осужденных террористов и сообщают, что Масхадов - их президент. Плюс было еще какое-то странное в тех условиях требование - включить Ичкерию в состав СНГ. Складывалось такое впечатление, что этот сюр писал какой-то недалекий человек. Но телефон террористов молчал, и узнать, что же им реально надо, чтобы отпустить хотя бы детей, не представлялось возможным. На все попытки приблизиться с белым флагом или вести переговоры по громкоговорителю, террористы отвечали стрельбой. Пока переговорщики спецслужб и оперативного штаба предпринимали эти бесплодные попытки выйти на контакт с захватчиками, Таймураз Мамсуров дозвонился в Баку другому эмиссару Масхадова и по-горски неформально попросил найти Аслана и выйти на связь. Но и это не сработало. Ни Али из Баку, ни сам Масхадов на телефон Мамсурова так и не позвонили.

Кстати, об Ахмеде Закаеве, который спустя 15 лет охотно раздает интервью "правильным" журналистам. Когда к нему, как к эмиссару Аслана Масхадова, обратились за помощью, чтобы тот обратился к террористам в школе, отпустить или хотя бы напоить детей, Закаев не сделал ничего.

Тимофей Борисов вспоминает, что к вечеру 2 сентября было принято окончательное решение о невозможности силового решения. Поздно вечером глава республики Александр Дзасохов вошел в маленькую комнатку на верхнем этаже Бесланской администрации. Там стоял только один телефон. Дверь закрылась и минут 10 стояла полная тишина. Потом Дзасохов вышел и сообщил всем, кто находился в небольшом актовом зале, что в Москве принято решение идти на выполнение условий террористов. Всю ночь руководители оперативного штаба составляли текст соглашения с обтекаемыми формулировками, из которых категоричным было только освобождение из тюрем по всей стране ранее захваченных в плен террористов. Под утро Таймураз Мамсуров, довольный проделанной работой, с воспаленными глазами произнес: "У меня хорошие предчувствия, что сегодня мы всех наших детей вернем живыми…".

Могу сказать, что действительно напряжение, висевшее в городе двое суток, к утру 3 сентября заметно спало. Все как будто выдохнули. Террористы, показывая свое "хорошее расположение", даже разрешили сотрудникам МЧС забрать тела, которые лежали во дворе школы. И в этот момент в спортзале школы раздается хлопок, потом еще один. После этого начался настоящий ад.

Я помню, как после начавшейся стрельбы площадь у Дворца Культуры начали спешно покидать все иностранные журналисты, и только Рита Симонян в прямом эфире "Вестей" продолжала рассказывать о том, что происходит в эти минуты. Ей приходилось сидеть на корточках, а звукорежиссер прикрывал ее спину бронежилетом от возможных шальных пуль. Я видел, как толпа чуть не разорвала единственного взятого живьем террориста Кулаева и как будущий командир "Альфы" Валерий Канакин запихивает его под днище машины и встает с автоматом перед толпой. А еще как местные мужчины, пожарные, журналисты и спецназовцы выносили под пулями из горящего спортзала раненых детей, а потом молча рыдали, сидя на асфальте...

Центр спецназначения ФСБ в этот день понес самые большие потери в своей истории - 10 сотрудников "Альфы" и "Вымпела". Потому что спецназовцы пошли в школу не на штурм - они погибли, прикрывая своими телами детей от пуль и гранат... В голове не укладывается, как у кого-то из журналистов сегодня поворачивается язык сказать, что это из-за них погибли заложники.

Мой коллега - известный тележурналист и военкор Андрей Медведев написал на своей странице в Facebook: "в трагедии Беслана есть три важных даты. 1 сентября - день захвата, 3 сентября - день кровавой и страшной развязки. И 17 сентября 2004 года. Именно в тот день сайт террористов опубликовал заявление Шамиля Басаева. Оно начиналось словами: "Бригада шахидов "Риядус-Салихьийн" провела ряд успешных боевых операций на территории России. Взрывы двух самолtтов - Отдел специальных операций. И операция "Норд-Вест" в городе Беслан".

В том заявлении террорист Басаев рассказал, что бандиты требовали "немедленно остановить войну в Чечне и начать вывод войск". Что, якобы, в знак поддержки своих требований террористы от имени заложников объявили бессрочную сухую голодовку. Что, якобы, террористы были готовы к переговорам. Начинают вывод войск - дети получат воду и еду. Выводятся войска из горных районов - детей до 10 лет отпускают. Ну и так далее. Текст есть в интернете, любой желающий может найти. Так вот с того самого дня все "независимые" расследования трагедии в Беслане - это по сути вариации на тему басаевской пропаганды. Попробуйте сравнить, и вы с трудом найдете хоть какие-то принципиальные отличия.

Все 15 лет басаевское заявление (редакция сайта террористов, кстати говоря, находилась в Литве, а вы все про санкции с изоляцией рассуждаете) - это такая обязательная методичка для всякой очередной статьи или фильма о Беслане. Это ведь Басаев впервые сказал, что взрыв устроили военные, что "Альфу" и "Вымпел" "политики превратили в палачей", что цепь СВУ, установленных террористами, не могла взорваться не целиком, и тезис про баскетбольные кольца в зале - это тоже заповеди от Басаева. Я все перечислять не буду. Повторюсь, текст доступен.

Но интересно даже не только то, что оппозиционные СМИ который год переминают его то так, то этак, лишь смягчая формулировку "мы утверждаем, что был штурм школы со стороны спецслужб Русни, что он планировался с самого начала". Они (не знаю, умышленно ли, или просто в силу особого склада зрения) не замечают возможно самого важного. Басаев заявляет - мы совершили взрывы самолетов и захват школы. Террорист - это такое существо, которое идет убивать людей. Детей и взрослых. И уже на этой стадии нет ему прощения и сочувствия. Но расследователи упорно год за годом, по-басаевски, винят в смерти людей не тех существ, кто пришел их убивать, а тех героев, кто пытался их спасать, тех, кто погиб, прикрывая собой ребенка. Хотя видел я и версии, что это террористы спасали детей. Пока спецназ их расстреливал. И не на Кавказ Центре. У прогрессивных СМИ. Уже давно голову Басаева свозили на опознание в мусорном мешке с биркой "ШБ". А его ложь о Беслане жива, и ее все активнее стараются выдать за ту самую "настоящую правду, которую скрывают".