Один смартфон, два экрана. На IFA 2019 показали LG Dual Screen

Пока Samsung и Huawei экспериментируют с гибкими экранами в поисках новых форм для гаджетов, LG решила пойти по простому пути и выпустила смартфон G8X ThinQ, который с помощью чехла DualScreen может превращаться один в большой экран - с некоторыми, разумеется, оговорками.

Смартфон LG G8X с чехлом Dual Screen. Фото: Антон Благовещенский/РГ

Чтобы превратить одноэкранный LG G8X в двухэкранный, достаточно подключить к нему чехол со встроенным экраном. Дисплеи у самого смартфона и чехла имеют одинаковую диагональ - 6,4 дюйма.

В таком режиме владелец устройства может запускать независимо два приложения или же, например, использовать смартфон в режиме игровой консоли, когда на одном экране запущен игровой процесс, а на другом - отображаются кнопки геймпада.

LG G8X в режиме игровой консоли. Фото: Антон Благовещенский/РГ

LG G8X работает на базе Snapdragon 855, имеет 6/128 Гб памяти, аккумулятор на 4000 мАч и двойную камеру с основным и широкоугольным объективами.

В компании утверждают, что новинка выйдет в продажу до конца текущего года. Цена пока не раскрывается.