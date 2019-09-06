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06.09.2019 07:09
Рубрика: Спорт

Определились финалистки US Open

Текст: Максим Домчев

В финале Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде сыграют американка Серена Уильямс и представительница Канады Бьянка Андрееску.

Фото: REUTERS/Robert Deutsch
Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову на старте US Open

В первом полуфинале встречались Уильямс и Элина Свитолина из Украины. Для теннисисток эта была шестая встреча, и до этого Свитолиной удалось выиграть лишь однажды. На этот раз в ее успех не верилось. На турнире 37-летняя американка показывает уверенную игру и пока еще никто не сумел поставить Серену в тупик.

Не смогла и Свитолина, признавшая свое поражение за час и 11 минут. Американка позволила своей сопернице выиграть всего 4 гейма - 6:3, 6:1. Эта победа позволила Уильямс повторить рекорд американки Крис Эверт, на счету которой 101 победа на US Open.

На пути Серены Уильямс к седьмому титулу победительницы US Open встанет 19-летняя канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая швейцарку Белинду Бенчич - 7:6 (7:3), 7:5.

Спорт Теннис US Open 2019
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