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06.09.2019 11:59
Рубрика: Власть

Памфилова: ЦИК заинтересован в международном наблюдении за выборами

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком в последние годы ведет большую работу по повышению доверия к выборам и прозрачности избирательного процесса. В комиссии также заинтересованы в участии международных наблюдателей в этом процессе, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на международной конференции, посвященной цифровизации выборов.

"Мы очень много делаем, очень заинтересованы в широком участии и авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в РФ", - сказала она.

Фото: Агенство городских новостей Москва / Андрей Никеричев
Почему нельзя "прогулять" выборы 8 сентября

Глава ЦИК подчеркнула, что "двери открыты для всех, кому интересно, как проходят наши выборы: и от избирательных органов иностранных государств, международных организаций, специализирующихся по вопросам избирательного законодательства и выборов, защиты прав граждан на участие в выборах и референдумах, в том числе от международных ассоциаций организаций выборов".

В подтверждение своих слов она привела данные об участии международных наблюдателей в выборах президента РФ в марте 2018 года. По словам Памфиловой, тогда ЦИК зарегистрировал рекордное за всю историю международного мониторинга выборов в России число наблюдателей 1513 человек из 115 государств.

Участники конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное изменение" - они приехали из 35 стран - смогут понаблюдать за ходом Единого дня голосования в Москве как эксперты. В воскресенье они побывают в Общественном штабе по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы, посетят Информационный центр ЦИК и понаблюдают за ходом голосования по трансляции на видеостене в отеле "Редиссон Коллекшн".

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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