Пекин решил не реставрировать Великую Китайскую стену полностью

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На восстановление Великой китайской стены за 19 лет Пекин выделил 470 миллионов юаней (67 миллионов долларов). На эти деньги было реализовано 96 проектов по ремонту разрушающихся участков. Но самый посещаемый - пекинский - отреставрирован только на 7 процентов (37,5 километра). Как пишет РИА Новости, власти КНР не планируют полностью реконструировать стену.
"Даже проекта такого нет. Согласно требованиям ЮНЕСКО и комитета по охране культурного наследия Китая, необходимо оберегать первоначальный облик крупных культурных объектов. Мы всегда стараемся придерживаться принципа о необходимости наименьшего вмешательства ", - заявила Юй Пин, бывший замруководителя управления Пекина по вопросам культурного наследия.