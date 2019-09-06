Пекин решил не реставрировать Великую Китайскую стену полностью

На восстановление Великой китайской стены за 19 лет Пекин выделил 470 миллионов юаней (67 миллионов долларов). На эти деньги было реализовано 96 проектов по ремонту разрушающихся участков. Но самый посещаемый - пекинский - отреставрирован только на 7 процентов (37,5 километра). Как пишет РИА Новости, власти КНР не планируют полностью реконструировать стену.

"Даже проекта такого нет. Согласно требованиям ЮНЕСКО и комитета по охране культурного наследия Китая, необходимо оберегать первоначальный облик крупных культурных объектов. Мы всегда стараемся придерживаться принципа о необходимости наименьшего вмешательства ", - заявила Юй Пин, бывший замруководителя управления Пекина по вопросам культурного наследия.