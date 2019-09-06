Певица Ники Минаж уходит со сцены ради новой любви

Артистка, а ныне и один из секс-символов шоу-бизнеса неожиданно заявила о том, что уходит из музыки. Ники Минаж, прославившуюся своим крикливым и кокетливо-хулиганистым рэпом и дружбой с Мадонной, можно было заподозрить в чем угодно.

Но только не в том, что она променяет свою идущую вверх карьеру на спокойную семейную жизнь! Однако все случилось именно так.

На своей странице в Twitter (где у Ники Минаж 20 миллионов подписчиков, а в профиле - тоже не те фотографии и поза, которые порадовали бы английскую королеву) сообщила:

- Я решила уйти на пенсию и завести семью. Знаю, что вы рады за меня. А самым верным фанатам хочу сказать: продолжайте любить меня, и я вас тоже буду любить всю жизнь. Ныне я счастлива и от того, что никто не будет следить за моей жизнью, и я создам свой собственный мир: тот, который хочу.

Избранником Ники Минаж стал Кеннет Петти по прозвищу Zoo (то есть "Зоопарк"). Оба они родом из Квинс, района Нью-Йорка, и, очевидно, знакомы еще с детства. Как сообщает информационная система Blast, ссылаясь на архивы полиции Нью-Йорка, в апреле 1995 года Петти был осужден за попытку изнасилования 16-летней девушки, а семь лет спустя признался в непредумышленном убийстве другого человека…

И хотя официально свадьбы еще не было, Ники Минаж сменила имя своего профиля в соцсетях на Mrs Petty (то есть Миссис Петти).

Своего избранника Ники даже успела снять в клипе на песню Megatron, вошедшую в ее альбом 2018 года, получивший "скромное" название Queen.

Очевидцы утверждают, что документы о регистрации брака эта пара получила еще 29 июня в Лос-Анжелесе. Но Ники Минаж ведь и сообщила, что теперь хочет пожить жизнью, подробности которой не будут известны фанатам?!

Теперь все гадают, надолго ли ее хватит.

Кстати

Еще год назад, в сентябре-2018, Ники Минаж встречалась с англичанином, пилотом "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном. А до этого почти 10 лет была помолвлена с рэпером Сафари Самуэлсом. Затем с еще одним - Миком Миллсом.

Между прочим

Даже те, кто не любит Ники Минаж, - могут быть ей благодарны. Ведь обладая "лишними килограммами", певица совсем не стесняется этого, а наоборот выставляет напоказ и гордится ими. Как бы уверяя: "Не бывает плохих фигур, а бывает только не правильно подобранная одежда и неуверенность в себе".