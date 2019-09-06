Посольство России в Италии опровергло информацию из Corriere della sera

В сегодняшнем номере Corriere della sera была опубликована статья за подписью журналиста Марио Джеревини "Савоини-Сальвини. "Третий человек" имеет дипломатический иммунитет". Автор текста голословно утверждает, что сотрудник российской дипмиссии в Италии по имени Андрей Харченко, якобы, имеет отношение к так называемому делу "о русских деньгах".

Посольство РФ в Италии эту информацию полностью опровергает и требует от главного редактора миланского издания не вводить в заблуждение читателей одной из самых популярных газет в стране.

В распоряжении "РГ" попал текст опровержения, который российские дипломаты направили в редакцию газеты.

"С большим удивлением прочитали 6 сентября статью вашего корреспондента Марио Джеревини, в которой утверждается, что в посольстве России в Италии работает сотрудник А.Харченко, который был, якобы, участником встречи в Москве в отеле "Метрополь".

Учитывая авторитет и многотиражность Вашей газеты, мы могли бы ожидать, что автор и редакция потрудятся уточнить факты, прежде чем публиковать их для сведения многотысячной армии читателей.

Со своей стороны сообщаем, что в посольстве действительно работает 1-й секретарь Андрей Николаевич Харченко (1987 года рождения), который не имеет никакого отношения к тому персонажу, с которым Ваши журналисты пытаются его идентифицировать. Информируем также, что журналист М.Джеревини действительно обратился к нам 5 сентября в 17:54, направив электронное письмо и, не дождавшись ответа, дал свою клеветническую по содержанию статью.

Просили бы дать официальное опровержение информации, содержащейся в указанной статье, а также принести извинения российскому дипломату, который, как и все мы в посольстве, работает на благо развития российско-итальянских отношений", - говорится в письме.