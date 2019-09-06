Президент Литвы: В ЕС нет единой позиции в отношении России

Страны ЕС не имеют единой позиции в отношении России, поэтому некоторые из них могут не захотеть продлевать санкции против Москвы. Об этом в интервью изданию Politico заявил глава Литовской Республики Гитанас Науседа.

"У нас нет единой позиции по России в Европейском союзе. Пока я не могу делать какие-то окончательные выводы, но (продление антироссийских санкций) может быть поставлено под вопрос многими странами", - сказал Науседа.

Он также призвал своих коллег в ЕС скорее прийти к "общему знаменателю" в отношении РФ.

Ранее председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что антироссийские санкции являются бесполезными. До этого в марте спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири заявил, что ущерб Европейского союза от санкционных войн с Москвой оказался в конечном итоге больше, чем потери РФ.