Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором

Студент, которого уже неделю не могут найти в Тулузе (Франция), скорее всего, погиб. К такому выводу пришли следователи, внимательно изучив записи с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что 21-летний Этьен Мари, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в контейнер для мусора, который рано утром забрала машина организации, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов. И нет никаких свидетельств, что Мари к тому времени выбрался из бака.

С учетом новых обстоятельств сотрудники правоохранительных органов пытаются обнаружить следы ДНК пропавшего в кузове мусоровоза. Напомним, семья молодого человека обратилась в полицию, когда молодой человек не вернулся домой после встречи с друзьями. Поиски продолжаются уже неделю, но пока безрезультатно.