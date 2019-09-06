Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.09.2019,  
15:45
Текст:  Алексей Брусилов

Пустынный крейсер: БМП-1 превратили в многобашенную крепость в Сирии

На вооружении сирийской правительственной армии продолжают оставаться несколько сотен БМП-1. Эти боевые машины пехоты были поставлены еще во времена Советского Союза, в 70-е и 80-е годы. Их ценят за надежность, простоту в эксплуатации, высокую маневренность и скорость.

В то же время "единички" критикуют за устаревшее вооружение и, соответственно, недостаточную огневую мощь, а также слабую бронезащиту.

Чтобы как-то исправить эти недостатки, военные пытались в полевых условиях модернизировать имеющуюся технику.

Например, чтобы сделать БМП менее уязвимыми, на них навешивали листы дополнительной брони, различные противокумулятивные решетчатые экраны. Особенно преуспели в повышении стойкости к реактивным гранатам РПГ бойцы элитной 105-й бригады Республиканской гвардии. Именно в этом соединении были созданы знаменитые "боевые бочки", бронемашины с так называемой "уголковой защитой" и вооружением в рубках характерной округлой формы.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС
"Бьет сильно": в США оценили российскую ракету "Булава"

Очень необычно выглядят и боевые машины, представленные в твиттер-аккаунте Caesar. Над их десантными отделениями водрузили бронированные короба с прорезанными в бортах бойницами. Это позволяет не только наблюдать за полем боя, но и вести огонь из автоматов.

Сирийские умельцы сохранили башни с 73-мм пушками, которые теперь могут вести стрельбу только вперед. Однако огневая мощь усилена установкой 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов китайского производства W85. На разных машинах их один или два. Также не забыты традиционные решетки, которые приделаны как в передней части, так и на бортах.

Переделанные таким образом БМП неоднократно успешно использовались в различных боевых операциях против террористов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Сирия
Фото: Пресс-служба ЗВО
Первый в армии РФ женский экипаж танка сняли на видео 14:25
Под Астраханью применили сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами 05.09.2019
Новые объекты авиабазы Хмеймим впервые показали на видео 29.08.2019
бронетехника
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Проверенное оружие: обновленный МиГ-31БМ оценили в Китае 14:01
"Тайфун" превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием 04.09.2019
С гусениц на колеса: есть ли перспективы у российских колесных САУ 02.09.2019