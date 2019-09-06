Пустынный крейсер: БМП-1 превратили в многобашенную крепость в Сирии

На вооружении сирийской правительственной армии продолжают оставаться несколько сотен БМП-1. Эти боевые машины пехоты были поставлены еще во времена Советского Союза, в 70-е и 80-е годы. Их ценят за надежность, простоту в эксплуатации, высокую маневренность и скорость.

В то же время "единички" критикуют за устаревшее вооружение и, соответственно, недостаточную огневую мощь, а также слабую бронезащиту.

Чтобы как-то исправить эти недостатки, военные пытались в полевых условиях модернизировать имеющуюся технику.

Например, чтобы сделать БМП менее уязвимыми, на них навешивали листы дополнительной брони, различные противокумулятивные решетчатые экраны. Особенно преуспели в повышении стойкости к реактивным гранатам РПГ бойцы элитной 105-й бригады Республиканской гвардии. Именно в этом соединении были созданы знаменитые "боевые бочки", бронемашины с так называемой "уголковой защитой" и вооружением в рубках характерной округлой формы.

Очень необычно выглядят и боевые машины, представленные в твиттер-аккаунте Caesar. Над их десантными отделениями водрузили бронированные короба с прорезанными в бортах бойницами. Это позволяет не только наблюдать за полем боя, но и вести огонь из автоматов.

Сирийские умельцы сохранили башни с 73-мм пушками, которые теперь могут вести стрельбу только вперед. Однако огневая мощь усилена установкой 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов китайского производства W85. На разных машинах их один или два. Также не забыты традиционные решетки, которые приделаны как в передней части, так и на бортах.

Переделанные таким образом БМП неоднократно успешно использовались в различных боевых операциях против террористов.