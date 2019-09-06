Путин направил соболезования в связи с кончиной Мугабе

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве по поводу кончины Роберта Мугабе - многолетнего лидера страны.

"С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве. Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности", - отметил российский лидер.

"В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами", - подчеркнул президент РФ и передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного.