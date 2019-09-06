Путин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный

Владимир Путин проверил, как строятся новые объекты космодрома Восточный. На последовавшем совещании глава государства потребовал более ответственного отношения к "важнейшей стройке государственного значения". Он подчеркнул, что Россия должна быть на шаг впереди других стран в освоении космоса.

Еще до посещения Восточного глава государства заявил, что с этой стратегической стройкой связано много вопросов, требующих решения и личного вмешательства президента. Об этом он сообщил в рамках Восточного экономического форума. На этом же масштабном мероприятии Владимир Путин говорил о ряде перспектив космодрома на международной арене. А именно о том, что Россия заинтересована в привлечении иностранных партнеров к работе на космодроме. И некоторые из пусков для иностранных заказчиков планируется проводить с Восточного.

Сейчас на первом гражданском космодроме в России идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету тяжелого класса "Ангара". Прибыв на Восточный, российский лидер осмотрел действующий стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" и строящийся - "Ангары". Достроить вторую очередь предстоит к концу 2022 года, а первый пуск произвести в августе 2023 года. Кстати, первоначальные сроки окончания строительства стояли на 2021 год, но "чехарда с выбором основного подрядчика" привела к пробуксовке, объяснял ранее профильный вице-премьер Юрий Борисов.

Кроме того, строители, по выражению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, оказались в "большой беде": работать мешали летние затяжные дожди на Дальнем Востоке. Однако отклонения по срокам возведения объектов второй очереди нет, заверил он президента. Более того по ряду объектов есть небольшое опережение, сказал Рогозин. Что касается цены вопроса, то строительство самого стартового стола под "Ангару" обойдется в 38 млрд рублей, а технологическое оборудование - еще в 27,5 млрд рублей.

После осмотра объектов первой и второй очереди Владимир Путин поделился своими наблюдениями на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

Президент сразу подчеркнул, что Восточный - это "наша важнейшая стройка государственного значения". Выступление он начал с общего обзора рынка космических услуг. По словам президента, конкуренция на нем растет: все больше стран реализуют собственные космические программы. И, чтобы оставаться лидером в данной сфере - в том числе в области пилотируемых программ - стоять на месте нельзя, подчеркнул российский лидер. А именно, необходимо наращивать конкурентные преимущества, совершенствуя космическую инфраструктуру страны.

Кроме того, все большее число стран ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов, предупредил Путин. Технологические и производственные проблемы у России в этой сфере есть, признал президент. Но, несмотря на это, наша страна, по его словам, пока удерживает уверенные лидерские позиции. И, чтобы не растерять их, важно заниматься технологическими решения завтрашнего дня, подчеркнул он. То есть необходимо "быть на шаг впереди".

При этом конкурентные преимущества у российской продукции "Роскосмоса" должны быть не только по технологическим характеристикам, но и по цене, сказал президент. И приоритет номер один - снизить стоимость космических систем и самих пусков, уточнил он. При условии их абсолютной надежности, конечно.

Возвращаясь конкретно к Восточному, Владимир Путин подчеркнул: строящаяся наземная инфраструктура космодрома должна соответствовать самым современным требованиям и стандартам. "Уже произведено пять пусков, но необходимо более серьезно загрузить космодром", - поставил задачу президент. Планы у Роскосмоса на этот счет есть, добавил он. Рогозин уточнил, что в следующем году намечено пять пусков (то есть столько же, сколько в целом было произведено с 2016 года).

Работа по развитию космодрома должна приобрести более динамичный темп, чтобы соблюсти поставленные сроки. В числе приоритетов здесь - создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса, сказал Путин. Предполагаемый срок начала ее летных испытаний - 2022 год. Это будет ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса, уточнил глава государства. Запуск с использованием последней должен произойти на следующем этапе - в 2028 году.

Важная сфера и создание социальной инфраструктуры вокруг космодрома, подчеркнул глава государства. Речь о городе Циолковский, который наряду с самим Восточным должен стать одной из точек роста Дальнего Востока. Предстоит решить жилищный вопрос сотрудников, что поможет привлечь новые квалифицированные кадры, в том числе молодежь.