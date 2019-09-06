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06.09.2019 14:38
Рубрика: Общество

Расширен список организаций с правом присуждать ученые степени

Текст: Мария Агранович
Сегодня опубликовано распоряжение правительства о расширении списка научных организаций и вузов, которым дано право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, без участия Высшей аттестационной комиссии.

К перечню, куда сегодня входят 4 НИИ и 25 вузов, добавлены Первый Московский медицинский университет им.Сеченова и Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН.

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
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- Сеченовский университет сможет самостоятельно присуждать степени не только по медицинским и фармацевтическим, но и по биологическим наукам, что полностью соответствует статусу Университета наук о жизни, - рассказал "РГ" ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко. - Теперь мы сможем развивать параллельные и совместные программы аспирантуры и PhD, в том числе, наши аспиранты смогут получать двойные дипломы. Получение таких полномочий открывает новые горизонты не только в России, но и на международной арене.

Что дает расширение круга организаций, которые сами присуждают "кандидатов" и "докторов"?

- Это хороший знак, - уверен директор Центра подготовки кадров высшей квалификации НИТУ "МИСиС" Андрей Игнатов. - Значит, Минобрнауки гарантирует высокое качество подготовки ученых в этих вузах и НИИ. Кроме того, они смогут сами вырабатывать критерии оценки соискателей. В перспективе они должны быть выше, чем критерии ВАК, чтобы поддерживать высокий уровень подготовки научных кадров, в том числе и на международном уровне. Важно: вузы и НИИ теперь фактически будут отвечать своей репутацией за уровень молодых ученых, которые получают у них кандидатский диплом.
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Как попасть в список на право "своей степени"? Критериев отбора несколько.

Во-первых, это наличие диссертационных советов и доля отмененных решений о присуждении ученых степеней. Конечно, важны затраты на научные исследования и разработки, число научных публикаций в авторитетных научных журналах (по базам данных "Web of Science" и "Scopus"), а также количество магистрантов и аспирантов.

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