Расширен список организаций с правом присуждать ученые степени

К перечню, куда сегодня входят 4 НИИ и 25 вузов, добавлены Первый Московский медицинский университет им.Сеченова и Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН.

- Сеченовский университет сможет самостоятельно присуждать степени не только по медицинским и фармацевтическим, но и по биологическим наукам, что полностью соответствует статусу Университета наук о жизни, - рассказал "РГ" ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко. - Теперь мы сможем развивать параллельные и совместные программы аспирантуры и PhD, в том числе, наши аспиранты смогут получать двойные дипломы. Получение таких полномочий открывает новые горизонты не только в России, но и на международной арене.

Что дает расширение круга организаций, которые сами присуждают "кандидатов" и "докторов"?

- Это хороший знак, - уверен директор Центра подготовки кадров высшей квалификации НИТУ "МИСиС" Андрей Игнатов. - Значит, Минобрнауки гарантирует высокое качество подготовки ученых в этих вузах и НИИ. Кроме того, они смогут сами вырабатывать критерии оценки соискателей. В перспективе они должны быть выше, чем критерии ВАК, чтобы поддерживать высокий уровень подготовки научных кадров, в том числе и на международном уровне. Важно: вузы и НИИ теперь фактически будут отвечать своей репутацией за уровень молодых ученых, которые получают у них кандидатский диплом.

Как попасть в список на право "своей степени"? Критериев отбора несколько.

Во-первых, это наличие диссертационных советов и доля отмененных решений о присуждении ученых степеней. Конечно, важны затраты на научные исследования и разработки, число научных публикаций в авторитетных научных журналах (по базам данных "Web of Science" и "Scopus"), а также количество магистрантов и аспирантов.