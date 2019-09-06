Разрушительный ураган "Дориан" ослаб до первой категории

Ураган "Дориан", который унес жизни 30 человек на Багамских островах, ослаб до первой категории, но продолжает двигаться вдоль восточного побережья США на север. Об этом сообщает американский Национальный центр по слежению за ураганами.

На данный момент скорость ветра в "Дориане", который находится примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Уилмингтон, штат Северная Каролина, составляет 144 километра в час. Если верить прогнозам синоптиков, в ближайшее время ураган может начать медленно ослабевать, но пока остается весьма мощным.

По данным метеорологической службы Майями, которую цитирует агентство Reuters, сейчас ураган движется в северо-восточном направлении со скоростью 24 километра в час.

Еще в прошлую пятницу уровень опасности урагана "Дориана" достигал пятой, высшей категории. В США из-за его приближения в таких штатах как Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина был введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что число жертв "Дориана" на Багамских островах увеличилось с 20 до 30. Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис не исключил, что жертв может быть больше.