Басманный суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Сергея Петрова

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, а также бывшего генерального директора "Рольфа" Татьяну Луковецкую и директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия. Их обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

По версии следствия, в 2014 году Петров, Луковецкая, Кафкалия, а также директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро под видом покупки акций "Рольф Эстейт" по завышенной на 4 млрд рублей цене заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией "Панабел лимитед". Эти деньги были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Сергею Петрову иностранных компаний. По мнению защиты фигурантов, сделка по продаже акций, которая стала основой для уголовного дела в отношении моей подзащитной, не образует состав преступления.

Петров по данным следствия, скрывается в Австрии, а Луковецкая - в Испании. Анатолий Кайро был задержан в России и помещен под домашний арест.