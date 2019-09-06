Экотропа на высоте деревьев открылась на ВДНХ

Новая достопримечательность открылась для публики в Ландшафтном парке на высоте до 6,5 метров.

- Это необычный прогулочный маршрут длиной в половину километра. С него открывается необычный ракурс на природный памятник выставки - заповедную Шереметьевскую дубраву, - рассказала на открытии экотропы руководитель департамента архитектуры и градостроительного развития ВДНХ Мария Новикова. - Основной породой дубравы является дуб черешчатый, средний возраст деревьев 150 лет, но есть и двухсотлетние экземпляры. Аналогичного моста в столице нет.

Сам мостик представляет собой изогнутую витую дорожку шириной в метр, высокие ограждения которого выполнены из черного металла и дерева. Поддерживают своеобразную экологическую тропу витые металлические опоры. По словам Новиковой, мост сможет выдержать большую нагрузку, что важно, ведь в ближайшие дни заходят опробовать новинку многие москвичи и гости города.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

При изготовлении моста использовали отечественные материалы: металл и дерево. Гулять по тропе можно в любое время дня и ночи, так как на ней есть подсветка, а высота ограждения и перил не позволит, перегнувшись с моста, с него упасть. Как пояснили в пресс-службе, на изготовление и монтировку новой достопримечательности ушло восемь месяцев, при этом сохранены зеленые насаждения, вырублены лишь сухостой и аварийные деревья, которые могли упасть в любой момент.

Напомним, что автором концепции преобразования парка был известный французский архитектор Мишель Пена. В его проекте сочетаются природные территории и инновационные разработки в сфере благоустройства и ландшафтной архитектуры.

Кстати, аналогичные дорожки есть в национальных парках "Адирондак" в США, "Баварский лес" в Германии и в Чехии.