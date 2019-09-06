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06.09.2019 11:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кластер альтернативных видов спорта создали в Детском Черкизовском парке

Текст: Ирина Огилько

Новый кластер альтернативных видов спорта создан в Детском Черкизовском парке. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: РИА Новости.
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"Площадь благоустройства составила более 14 га. Концепция благоустройства парка разработана с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что площадь кластера альтернативных видов спорта со всей необходимой инфраструктурой составляет четыре тысячи квадратных метров. Здесь появились скейт-парк и памп-трек площадью 1,8 тысячи квадратных метров каждый.

"Для детской секции по регби провели реконструкцию регбийного поля, сделали трибуны для зрителей и судей, а проложенную вокруг поля беговую дорожку обновили, - завил Бирюков.

В парке обустроили универсальную спортивную площадку. Три существовавшие детские площадки обновили - одна из них превратилась в тематическую площадку "Путешествия" с игровым комплексом в виде фрегата.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В южной части парка среди деревьев расположилась площадка размером более 1,2 тысячи квадратных метров с разнообразными качалками на пружинках в виде животных и разноплановыми игровыми комплексами. На ней дети смогут поиграть в альпинистов, покачаться на качелях и попрыгать на батутах. Рядом организована парковка для велосипедов и самокатов.

В лесной части парка появились шесть деревянных резных беседок ручной работы в едином стилистическом решении: центральные опоры беседок напоминают стволы дерева с отходящими от него ветвями. Крыши беседок имеют необычную сложную форму и будто парят в воздухе. Их детали пропитаны специальным защитным составом и покрыты мягкой черепицей.

По пожеланиям местных жителей велодорожку проложили не по всей территории парка, а вдоль его восточных границ и в северной части закольцевали. Ее протяженность составляет около одного километра.

"В ходе работ по благоустройству провели ремонт здания Дворца творчества детей и молодежи Восточного административного округа. Заменили кровлю и окна, отремонтировали и покрасили фасад здания, привели в порядок лестницы и пандусы", - поведал заммэра.

Фото: Егор Просвирников.
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В парке дополнительно высадили около трех тысяч кустарников и более 200 деревьев, а также обустроили около 900 квадратных метров цветников и порядка 90 тысяч квадратных метров газона. В парке оборудована площадка для выгула собак площадью 550 квадратных метров.

Для комфортных прогулок в вечернее время установили почти 500 опор освещения с энергосберегающими лампами и стойки с тревожными кнопками по просьбам жителей.

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