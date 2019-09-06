Лауреатам конкурса "РГ" рассказали про роль Пушкина в "Криминальном чтиве"

Лауреатам XIX Международного конкурса "РГ" "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?" рассказали, где искать пушкинский миф и какую роль сыграл Александр Пушкин в "Криминальном чтиве". Это произошло в одном из лучших учебных заведений города - Пушкинской школе номер 1500 (в филиале, где учатся только старшеклассники).

В разговоре о том, как творчество великого поэта воспринимает поколение "пятого пальца" (им обычно набирают текст на смартфоне), приняли участие не только титулованная профессура Института русского языка имени Пушкина и суперпрофессиональные местные педагоги, но и их ученики. Гости-лауреаты тоже не ударили в грязь лицом.

Мы в конференц-зале старинного особняка, который занимает школа. "Звенит" звонок музыкой знаменитого вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь".

- Кто понял, что это за мем? - доктор филологических наук Эльмира Афанасьева указывает на слайд, на котором фотография из закрытого сообщества учителей. На ней - Пушкин в модной майке со стикером "Наше все!" и в соответствующей одежде из XXI века позе.

В зале смущенная тишина. Учителя, любящие вопросы "на засыпку", ее хорошо представляют. Никто не знает ответа, даже продвинутые московские дети, которые должны, по идее, лучше педагогов разбираться в таких вещах. Но вот рука с учительского ряда. "Это Джон Траволта из "Криминального чтива" - выручает всех наш лауреат из Армении Кима Ванескегян.

А Эльмира Афанасьева предлагает коллегам не смотреть свысока на подобное цифровое творчество, а попытаться с этим продуктивно работать. Одно из учительских предложений: дать задание придумать обложку для тетрадей с изображением Пушкина и разобрать на примере предложенных вариантов, как работает Пушкинский миф.

Этот миф включает в себя коды русской культуры с обязательным гаданием и народными мотивами, и зашифрованные в строфах евангельские сюжеты. Пушкинских учителей просят читать стихи. С легким приятным акцентом в школьном зале звучит любимое с детства "У Лукоморья…". А потом онегинские строчки "Татьяна, русская душою…"

Наши лауреаты буквально набросились на старшеклассников Пушкинской школы с вопросами о мечтах, будущей профессии, любимых книгах. Ответ одной из девочек был приятно неординарным. Она мечтает стать режиссером, а из романов назвала автобиографическую вещь Курта Вонненгута "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей".

Директору досталось несколько очень непростых вопросов. Например, о том, как в такую элитную школу попадают дети?

- Никаких экзаменов мы не проводим, принимает только по результатам ОГЭ, - ответила Елена Щетнева. - Наряду с детьми обеспеченных родителей у нас учатся и те, чьи папа с мамой обеспечивают уборку улиц Москвы.

- А гаджеты у вас запрещены?

- Нет, мы включены в систему Московской электронной школы и электронные устройства нам нужны для дела.

- Форма есть?

- Мы все придерживаемся делового стиля одежды. Организованно форму не заказываем. А по пятница ребята знают, что могут прийти в чем попроще.

После школы пушкинские учителя отправились в "Российскую газету".