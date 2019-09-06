Метеорологи рассказали о погоде в Москве в День города

Жаркая и солнечная погода ожидает москвичей и гостей города в праздники 7 и 8 сентября, когда столица будет отмечать День города. Об этом "РГ" сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Как рассказала синоптик, лишь в утренние часы субботы может местами пройти небольшой дождик.

"Днем в субботу ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер будет не сильнее 5-9 метров в секунду, - рассказала Позднякова. - В ночь на воскресенье - не ниже +10. А днем 8 сентября будет солнечная, теплая погода до +25 градусов. Вечером - не ниже +15. Такую погоду обеспечит антициклон, центр города расположен над Коми. Он заденет столичный регион своей теплой окраиной, поэтому будет ясная, солнечная погода. Конечно, это не Азорский антициклон, который приносит в центральную часть страны "бабье лето", но удовольствие от теплой летней погоды москвичи и туристы точно получат".

Кстати, простоит такая погода, по данным метеоролога, до среды (11 сентября), в этот день из-за облачности воздух сможет прогреться не выше +18…+20 градусов.