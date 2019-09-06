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06.09.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пациент воронежской больницы напал на медсестру

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронежской области возбуждено уголовное дело об избиении медсестры в районной больнице. Подозреваемый - 28-летний парень - признал вину и до суда отпущен под подписку о невыезде.

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Инцидент произошел в ночь на 27 июля. По предварительным данным, пациент неврологического отделения без причины набросился на 41-летнюю медработницу, повалил женщину на пол и избил.

- Телесные повреждения медсестры квалифицированы как тяжкий вред здоровью, - рассказали в региональном управлении СК.

После получения результатов медицинской экспертизы следователи изъяли материалы проверки из отдела полиции и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Также проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшая и свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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