"Пятерочка" провела проверку после нападения на укравшего водку мужчину

Избивший мужчину за попытку украсть водку в столичной "Пятерочке" не является сотрудником магазина. Об этом "РГ" сообщил представитель X5 Retail Group.

В компании рассказали, что провели проверку по факту инцидента. Она показала, что мужчина, которого СМИ ранее назвали администратором магазина "Пятерочка", является сотрудником другой компании, оказывавшей услуги торговой точке. Рассматривается вопрос о прекращении сотрудничества с этой компанией.

Представитель также подчеркнул, что в компании совместно с полицией устанавливают личность пострадавшего для оказания ему помощи.

Нападение на мужчину, пытавшегося украсть водку из магазина на улице Дубнинская, было совершено вечером 4 сентября. Потерпевшему были нанесены тяжелые травмы, после чего он впал в кому.