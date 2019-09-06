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06.09.2019 19:52
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"Пятерочка" провела проверку после нападения на укравшего водку мужчину

Текст: Иван Пышечкин

Избивший мужчину за попытку украсть водку в столичной "Пятерочке" не является сотрудником магазина. Об этом "РГ" сообщил представитель X5 Retail Group.

В компании рассказали, что провели проверку по факту инцидента. Она показала, что мужчина, которого СМИ ранее назвали администратором магазина "Пятерочка", является сотрудником другой компании, оказывавшей услуги торговой точке. Рассматривается вопрос о прекращении сотрудничества с этой компанией.

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Представитель также подчеркнул, что в компании совместно с полицией устанавливают личность пострадавшего для оказания ему помощи.

Нападение на мужчину, пытавшегося украсть водку из магазина на улице Дубнинская, было совершено вечером 4 сентября. Потерпевшему были нанесены тяжелые травмы, после чего он впал в кому.

Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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