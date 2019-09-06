В Москве пожарные спасли застрявшего в машине котенка

На Садовнической улице прохожие вызвали подразделение спасателей для спасения котенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, сегодня утром на пульт дежурного поступила информация, что из машины, припаркованной на улице Садовническая 26, истошно орет котенок. Попытки прохожих извлечь несчастное животное из транспорта не увенчались успехом. К месту инцидента прибыли сотрудники столичного гарнизона из пожарной части №1, расположенной на этой же улице. Как оказалось, животное застряло под капотом транспортного средства. Совместными усилиями спасателей и хозяина автомобиля, котенка освободили. Животное было сильно ослаблено и напугано, поэтому его решили отдать волонтерам для дальнейшего устройства.