Проект строительства юго-восточной хорды направлен на дополнительную экологическую экспертизу

Дополнительные инженерно-экологические изыскания с бурением скважин и отбором проб почвы для оценки радиационной обстановки будут проведены на территории строительства Юго-Восточной хорды. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в письме кандидатам в депутаты Мосгордумы.

Напомним, с просьбой приостановить проект сооружения этой магистрали к мэру Москвы Сергею Собянину на прошлой неделе обратились эколог Максим Шингаркин, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, главный врач Диагностического центра №3 Игорь Дягилев и глава муниципального округа Царицыно Елена Самышина. По их мнению, до реализации этого проекта требуется дополнительная экспертиза.

В своем ответе на это обращение заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что полученные оценки будут учтены в проектной документации, а сам проект отправят на государственную экспертизу.