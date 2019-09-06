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06.09.2019 08:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ

Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
"О, мой винтажный читатель! Бумажный букинист... отважный токсикоман, подсевший на самый опасный в мире наркотик! О, доблестный хранитель заплесневелых фолиантов... Молю тебя, не исцеляйся!" - в отчаянии писал Фредерик Бегбедер в своей книге "Конец света. Первые итоги". А мы и не думали. Во всяком случае в Москве. И, судя по статистике, читаем все больше и больше. Не верите? Тогда приходите на ВДНХ.

Там, в самом современном павильоне 75, открылась ежегодная 32-я Московская международная книжная ярмарка. На которой, вполне возможно, вы услышите вышеприведенную мольбу господина Бегбедера из уст его самого. Опять не верите? Так ведь он - почетный гость ярмарки. И готов рассказать не только о своих книгах, но еще и о серии французских авторов "Коллекция Бегбедера", которая скоро выйдет в России. А вдобавок (чем черт не шутит!) он может подвести вас к стенду с "Российской газетой", где любой желающий сможет оформить подписку на газету и журнал "Родина" на 2020 год по самым выгодным ценам, сразу же получив при этом подарок.

"Российская газета" и журнал "Родина" приглашают вас в зал "А" 75-го павильона ВДНХ на стенд О3, где любой желающий сможет оформить подписку на газету и журнал "Родина" на 2020 год по самым выгодным ценам, сразу же получив при этом подарок

На Московскую международную книжную ярмарку (ММКЯ) в этом году приехали представители 33 стран мира: издатели, авторы, эксперты. Один из самых титулованных специалистов по детской книге Грация Готти привезла выставку "Нарисованные миры: 1001 книга со всего мира", в которую вошли и 15 книг, созданных в России. Ну а отечественные писатели-звезды вроде Дмитрия Быкова, Захара Прилепина и Дениса Драгунского готовы подискутировать о своих произведениях с дотошными читателями и критиками. И даже по доброте душевной поставить автограф. Самым въедливым - на лбу, остальным - в книге.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Инга Бугулова
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ
Культура Литература "Российская газета" "Российская газета" Журнал "Родина" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Московская международная книжная выставка-ярмарка
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