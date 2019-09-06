"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ

Там, в самом современном павильоне 75, открылась ежегодная 32-я Московская международная книжная ярмарка. На которой, вполне возможно, вы услышите вышеприведенную мольбу господина Бегбедера из уст его самого. Опять не верите? Так ведь он - почетный гость ярмарки. И готов рассказать не только о своих книгах, но еще и о серии французских авторов "Коллекция Бегбедера", которая скоро выйдет в России. А вдобавок (чем черт не шутит!) он может подвести вас к стенду с "Российской газетой", где любой желающий сможет оформить подписку на газету и журнал "Родина" на 2020 год по самым выгодным ценам, сразу же получив при этом подарок.
На Московскую международную книжную ярмарку (ММКЯ) в этом году приехали представители 33 стран мира: издатели, авторы, эксперты. Один из самых титулованных специалистов по детской книге Грация Готти привезла выставку "Нарисованные миры: 1001 книга со всего мира", в которую вошли и 15 книг, созданных в России. Ну а отечественные писатели-звезды вроде Дмитрия Быкова, Захара Прилепина и Дениса Драгунского готовы подискутировать о своих произведениях с дотошными читателями и критиками. И даже по доброте душевной поставить автограф. Самым въедливым - на лбу, остальным - в книге.