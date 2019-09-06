Собянин открыл на ВДНХ павильон "Нефть"

Обновленный павильон "Нефть" с интерактивными выставками открылся на ВДНХ.

"Здание было заботливо отреставрировано, и теперь здесь - настоящий музей", - сказал мэр Сергей Собянин.

Павильон №25 строился в традициях романской архитектуры, напоминает изящную крепость с двумя башнями по обеим сторонам и треугольным фронтоном. Изначально это была выставка, посвященная сахарной промышленности. В начале 1950-х годов здесь размешались экспозиции, рассказывающие о том, как возделывают сахарную свеклу, как ее перерабатывают, какие применяют химикаты. Только после переформатирования выставки павильон из "свекольного" стал "нефтяным".

После распада СССР павильон как выставочный комплекс стал никому не нужным, обветшал. И только в последние годы начались, наконец, реставрационные работы. Их провела одна из крупнейших нефтяных компаний России. Экспозиция стала мультимедийной. Научно-популярные фильмы, которые транслируют в зале, рассказывают о различных свойствах нефти. В том числе, и целебных. Вслед за животными лечиться нефтью стали и люди в Византии и Средневековой Руси. И сегодня из продуктов переработки этого природного сырья делают медикаменты. В выставочных залах можно узнать о свойствах нефти, самых глубоких и протяженных скважинах.

"В девяностые павильон, как и вся выставка, превратился в склад и рынок, - напомнил глава города. - Теперь здесь современная интерактивная экспозиция". Собянин отметил, что за последние годы на ВДНХ удалось воссоздать исторический облик 11 павильонов, имеющих музейное значение.