Новости

Джанабаева ушла от Меладзе 18:36
В Томске подростка будут судить за удар по сбившей его собаку машине 18:27
Посольство России в Италии опровергло информацию из Corriere della sera 18:05
Ученые установили дату чеканки первых монет на территории России 18:00
Мутко рассказал, когда снижение ключевой ставки скажется на ипотеке 17:59
Германия пересела на электрические велосипеды 17:52
Собянин открыл на ВДНХ павильон "Нефть" 17:42
Новое видео Камилы Кабелло за 1,5 дня собрало почти 7,5 млн просмотров 17:41
Тайну смерти германского принца раскрыли 1600 лет спустя 17:33
Названа дата выхода на свободу Кокорина и Мамаева 17:27
В Японии обнаружен крупнейший в стране скелет динозавра 17:21
Песков: Путин проинформирован о нападении на Памфилову 17:20
В калининградской филармонии зрителей нарядят в концертные костюмы 17:02
Сергей Семак: Озвученные в СМИ суммы премиальных завышены 17:00
В Англии впервые найдены доказательства великой победы Кромвеля 17:00
Видео: задремавший на дороге слон парализовал движение транспорта 17:00
Сборная РФ по баскетболу потеряла шансы на выход в четвертьфинал ЧМ-2019 16:58
Красноярские ученые занялись поиском гена интернет-зависимости 16:55
Мутко поручил выявить препятствия для развития арендного жилья 16:52
Военная экспедиция повторила путь первопроходца Земли Александры 16:52
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены 16:48
Скончался один из пострадавших в Воркуте шахтеров 16:38
Ford впервые показал кроссовер, который покорит даже Сибирь 16:35
Глава ЦБ не видит готовности к индивидуальному пенсионному капиталу 16:33
30-летняя певица Рей Харрис погибла в ДТП 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 17:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собянин открыл на ВДНХ павильон "Нефть"

Текст: Сергей Бабкин

Обновленный павильон "Нефть" с интерактивными выставками открылся на ВДНХ.

"Здание было заботливо отреставрировано, и теперь здесь - настоящий музей", - сказал мэр Сергей Собянин.

К 80-летию ВДНХ в столичном метро начал курсировать тематический поезд

Павильон №25 строился в традициях романской архитектуры, напоминает изящную крепость с двумя башнями по обеим сторонам и треугольным фронтоном. Изначально это была выставка, посвященная сахарной промышленности. В начале 1950-х годов здесь размешались экспозиции, рассказывающие о том, как возделывают сахарную свеклу, как ее перерабатывают, какие применяют химикаты. Только после переформатирования выставки павильон из "свекольного" стал "нефтяным".

После распада СССР павильон как выставочный комплекс стал никому не нужным, обветшал. И только в последние годы начались, наконец, реставрационные работы. Их провела одна из крупнейших нефтяных компаний России. Экспозиция стала мультимедийной. Научно-популярные фильмы, которые транслируют в зале, рассказывают о различных свойствах нефти. В том числе, и целебных. Вслед за животными лечиться нефтью стали и люди в Византии и Средневековой Руси. И сегодня из продуктов переработки этого природного сырья делают медикаменты. В выставочных залах можно узнать о свойствах нефти, самых глубоких и протяженных скважинах.

"В девяностые павильон, как и вся выставка, превратился в склад и рынок, - напомнил глава города. - Теперь здесь современная интерактивная экспозиция". Собянин отметил, что за последние годы на ВДНХ удалось воссоздать исторический облик 11 павильонов, имеющих музейное значение.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Расширен список организаций с правом присуждать ученые степени
Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было
Путин назвал самое красивое место в мире
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34