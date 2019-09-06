Тело рабочего нашли под завалами обрушившейся пятиэтажки в Подмосковье

В Сергиевом Пасаде продолжается разбор завалов обрушившегося пятиэтажного дома. Спасатели уже извлекли тело одного человека. По предварительной информации, еще двое пока не найдены.

Напомним, обрушение заброшенного дома в поселке Новая Шурма в Подмосковье произошло в четверг, 5 сентября. ЧП случилось во время разбора здания рабочими.

"В 20.40 [пятницы] было обнаружено тело погибшего рабочего под завалами обрушившегося здания", - приводит "Интерфакс" слова представителя пресс-службы регионального главка МЧС.