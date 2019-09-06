В Москве открылся новый ТПУ "Северянин"

На северо-востоке Москвы открылся новый транспортно-пересадочный узел, соединяющий Ярославское направление железной дороги с МЦК. "Это один из важнейших участков пригородного сообщения, - сказал мэр Сергей Собянин. - Теперь у пассажиров будет удобный переход к "Ласточкам". Время пересадки сократилось в пять раз".

Работы на станции Северянин велись по программе интеграции ж/д и МЦК. Пригородные платформы переносят как можно ближе к центральному кольцу, а между ними делают крытые переходы. По такому принципу построили пересадки уже на семи направлениях, в том числе, на Ярославском.

"Здесь в Москву ежедневно приезжают тысячи людей из Пушкино, Мытищ и других крупных городов Подмосковья, - заявил Собянин. - Важно сделать так, чтобы им было максимально удобно и комфортно пользоваться нашим наземным кольцом".

Председатель правления РЖД Олег Белозеров отметил, что задача успешно достигнута. "Нам потребовалось меньше минуты, чтобы перейти со станции на МЦК, это отличный показатель", - поделился топ-менеджер компании. Переход удобен для пассажиров: он полностью крытый, с системой освещения, кассовыми залами.

В ближайших планах мэрии и РЖД -дальнейшая модернизация кольца. В частности, сокращение интервалов в час пик с 5 до 4 минут и поэтапное внедрение поездов-беспилотников.