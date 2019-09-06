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06.09.2019 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве создан онлайн-реестр детских прививок

Текст: Любовь Проценко

В столице появился онлайн-реестр детских прививок. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Москвы в ходе заседания "круглого стола", на котором обсуждались проблемы вакцинации в столице.

В круглом столе приняли участие депутаты, руководители федеральных служб, представители общественности, медицинского и родительского сообществ.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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"Это первый электронный реестр детских прививок, который позволил увидеть общую картину. Теперь все данные о профилактических прививках детей будут поступать в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Система содержит базу данных из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в Российской Федерации. Так, теперь можно увидеть, что в Москве своевременно вакцинированы более 65% детей. Родители 9% детей (около 174 тыс. человек) полностью или частично отказались от вакцинации без объективных оснований - медицинский отвод у них отсутствует", - говорится в сообщении.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева подчеркнула, что высокие риски заболеваний в столице связаны с большим скоплением людей. Участники заседания отмечали, что родители, которые отказываются вакцинировать детей, ставят под угрозу их здоровье. В связи с этим обсуждалась инициатива внесения в закон изменений об отказе в приеме детей на очную форму обучения в детские образовательные организации. Если у ребенка нет в случае отсутствия у ребенка профилактических прививок в соответствии с национальным и региональным календарем.

Отмечается также, что в целом эпидемиологическую картину в Москве можно считать благоприятной.

"На протяжении уже 10 лет в столице достигнуты и поддерживаются высокие охваты профилактическими прививками - 95% от общего количества людей, подлежащих вакцинации", - добавили в пресс-службе.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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