Вместо аэроэкспрессов до Шереметьево запустят автобусы

Компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров во время отмены аэроэкспрессов от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

По данным компании, с 9 по 13 сентября произойдут изменения в графике движения поездов на Шереметьевском направлении. Связано это с проведением плановых работ на железной дороге.

Следовать компенсационные маршруты будут по платной трассе без промежуточных остановок. Время в пути составит 40 минут, стоимость - 300 рублей. Автобусы будут отправляться с интервалом 10-15 минут с Белорусского вокзала с 9:15 до 16:00 и из аэропорта Шереметьево с 10:15 до 17:00. В остальное время перевозить пассажиров будут аэроэкспрессы.

Отправляться автобусы будут от здания Белорусского вокзала, а прибывать в терминал F, зону вылета. В обратную сторону автобусы будут отправляться с территории за зданием терминала "Аэроэкспресс".

Купить билет на компенсационный автобус можно у мобильного кассира или в кассе вокзала в день поездки.