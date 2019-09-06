Новости

Найден первый след живого существа в истории Земли 16:00
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда 15:55
Житель Башкирии бросил самодельную гранату в такси 15:55
Ловчев: Кокорин после тюрьмы не будет основным игроком "Зенита" 15:52
В Москве открылся новый ТПУ "Северянин" 15:51
На Кубани музею передали 1,5 тысячи находок "черных копателей" 15:40
Вышел трейлер продолжения мультсериала "Разочарование" 15:35
Спутник NASA заснял объект, который появился и исчез в мгновение ока 15:30
В Башкирии семь человек попали в больницу с отравлением грибами 15:29
В Петербург из Парижа прилетел львинохвостый макак 15:23
Роскомнадзор напомнил о запрете агитации в "день тишины" 15:21
СК возбудил дело по факту избиения заключенного в Красноярском крае 15:20
Kia показала салон нового Mohave в деталях 15:17
Медведев и Румас провели переговоры о пути интеграции РФ и Беларуси 15:15
Актриса из "Ангелов Чарли" Кэрол Линли умерла от сердечного приступа 15:11
Вместо аэроэкспрессов до Шереметьево запустят автобусы 15:01
В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста 14:53
Количество пересадок на "салатовой" линии метро в Москве увеличат до 10 14:43
"Рыженькая из "Тату" Лена Катина развелась с мужем Сашо 14:40
Лукашенко рассказал, какими он видит отношения с Россией 14:36
Задержанному по запросу США топ-менеджеру Коршунову грозит 10 лет тюрьмы 14:27
Первый в армии РФ женский экипаж танка сняли на видео 14:25
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel 14:19
Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной 14:15
ТЦ "Авиапарк" остался без электричества из-за аварии 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 15:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вместо аэроэкспрессов до Шереметьево запустят автобусы

Текст: Ирина Огилько

Компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров во время отмены аэроэкспрессов от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей ВПП

По данным компании, с 9 по 13 сентября произойдут изменения в графике движения поездов на Шереметьевском направлении. Связано это с проведением плановых работ на железной дороге.

Следовать компенсационные маршруты будут по платной трассе без промежуточных остановок. Время в пути составит 40 минут, стоимость - 300 рублей. Автобусы будут отправляться с интервалом 10-15 минут с Белорусского вокзала с 9:15 до 16:00 и из аэропорта Шереметьево с 10:15 до 17:00. В остальное время перевозить пассажиров будут аэроэкспрессы.

Беспилотные "Ласточки" запустят на МЦК в столице в 2021 году

Отправляться автобусы будут от здания Белорусского вокзала, а прибывать в терминал F, зону вылета. В обратную сторону автобусы будут отправляться с территории за зданием терминала "Аэроэкспресс".

Купить билет на компенсационный автобус можно у мобильного кассира или в кассе вокзала в день поездки.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Транспорт Железные дороги Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Расширен список организаций с правом присуждать ученые степени
Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было
Путин назвал самое красивое место в мире
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34