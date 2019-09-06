Евтухов: Препятствий для многоэтажного деревянного домостроения нет

Отвечая на вопрос про свод правил для строительства многоэтажных домов, он отметил, что "на сегодняшний день практически все изменения были внесены Минстроем, нет никаких ограничений в том числе и по требованиям пожарной безопасности. Для того, чтобы строить такие дома, теперь должны появиться инвесторы, которые будут готовы в этом проекте участвовать".

Он уверен, что в ближайшее время "у нас появятся и жилые дома, и целые кварталы из деревянных конструкций". Весь мир по этому пути идет, и не только те страны, которые богаты лесными ресурсами, указал замминистра.