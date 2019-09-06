Якутия примет новую стратегию развития Арктической зоны республики

До конца 2019 года Республика Саха (Якутия) завершит работу над новой Стратегией развития Арктической зоны, проект которой сейчас обсуждается в регионе. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

- Территория якутской Арктики - 1,6 миллиона квадратных километров, - напомнил он. - И, к сожалению, традиционными методами мы не сможем ее поднять. С 2014 года идет планомерная работа по выводу Дальнего Востока на среднероссийский уровень развития. А отставание Арктической зоны значительно больше, нежели остальной части ДФО. Для подъема Арктики нужны еще более колоссальные усилия со стороны государства, чем те, что делаются сейчас для ускоренного развития Дальнего Востока.

Изменением ситуации в Арктической зоне власти Якутии начали планомерно заниматься с прошлого года. Создано профильное министерство. Разрабатывается стратегия развития заполярной территории.

- Но уже сейчас мы ввели ряд конкретных мер поддержки людей, живущих в Арктике. Например, обнулили ряд налогов, зачисляющихся в республиканский и муниципальные бюджеты - транспортный, имущественный, земельный. Для людей это очень важно. Они говорят, что наконец-то их поддерживают не красивыми словами, а реальными делами, - отметил Айсен Николаев. - Эту политику мы будем продолжать. Активно работаем с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, вносим предложения. Уверен, что снижение налогового бремени для вновь создаваемых предприятий в Артике и льготные условия для начала бизнеса в этой зоне помогут ее экономическому подъему.

Но, подчеркивает глава Республики Саха, нельзя повторять прежних ошибок и забывать о качестве жизни людей. Следует опережающими темпами развивать социальную инфраструктуру в Артике.

Наряду с экономическими достижениями и планами республика представила на Восточном экономическом форуме новое культурное явление - якутский кинематограф. В культурную программу ВЭФ включен фестиваль "Дни якутского кино".

- Когда лет пять назад я говорил, что якутское кино громко заявит о себе, видел много усмешек. Сегодня никто не смеется, все понимают: якутское кино - это уже не феномен, а состоявшееся событие российского кинематографа, - сказал Айсен Николаев.

По количеству снимаемых фильмов республика вышла на третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. В 2018-м на Московском международном кинофестивале якутская лента победила в категории А. В этом году другой фильм взял приз зрительский симпатий.

- У народа саха богатейшая тысячелетняя культура. На ее базе и с учетом традиций русской и мировой культуры наши кинематографисты создают такие замечательные фильмы, - подчеркнул глава республики. - Уже сложилась якутская киноиндустрия со своим языком, своими подходами общечеловеческого характера. И я уверен, что у нашего кинематографа хорошее будущее.