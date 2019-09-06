На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

Свыше 8,5 тысячи человек приняли участие в пятом Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.

По его словам, в этом году на ВЭФ приехали "более 8,5 тысячи человек из 65 стран", в том числе 1300 представителей СМИ. В прошлом году в форуме участвовали 7,3 тысячи человек. Из иностранных делегаций самая представительная была у Японии - 588 человек, на втором месте - Китай с 395, на третьем - Южная Корея с 285, за ней Индия с 204. Всего участвовали 440 компаний.

На ВЭФ-2019 было подписано 270 соглашений на сумму более 3,4 триллиона рублей. По его словам, эта сумма не окончательная и сейчас колеблется от 3,4 до 3,5 триллиона рублей. В прошлом году на форуме было подписано инвестиционных соглашений на 3,1 триллиона рублей.