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06.09.2019 09:05
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Посольство РФ: Представление Японии из-за завода на Шикотане неприемлемо

Текст: Диана Ковалева
Представление Токио, вызванное открытием российского завода на курильском острове Шикотан, является неприемлемым. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

"Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий", - цитирует заявление дипмиссии ТАСС.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В посольстве также отметили, что подобные действия японской стороны не способствуют созданию благоприятной атмосферы вокруг обсуждения мирного договора между двумя странами.

Ранее президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума дал старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на Шикотане. В связи с этим, как сообщил в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, Токио сделало представление Москве.

Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, объясняя свои претензии двусторонним Трактатом о торговле и границах 1855 года. Москва же твердо стоит на том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова Отношения России и Японии
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