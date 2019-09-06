Посольство РФ: Представление Японии из-за завода на Шикотане неприемлемо

Представление Токио, вызванное открытием российского завода на курильском острове Шикотан, является неприемлемым. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии.

"Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий", - цитирует заявление дипмиссии ТАСС.

В посольстве также отметили, что подобные действия японской стороны не способствуют созданию благоприятной атмосферы вокруг обсуждения мирного договора между двумя странами.

Ранее президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума дал старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на Шикотане. В связи с этим, как сообщил в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, Токио сделало представление Москве.

Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, объясняя свои претензии двусторонним Трактатом о торговле и границах 1855 года. Москва же твердо стоит на том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.