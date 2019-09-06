Правительство расширит программу субсидирования авиарейсов на 40 маршрутов

Программа субсидирования региональных авиарейсов будет расширена, а ее объем увеличен. О том, что правительство сейчас прорабатывает этот вопрос, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Мы сейчас прорабатываем вопрос об индексации субсидий на перелеты по направлениям аэропортов Дальневосточного федерального округа, Калининграда и Крыма по отдельным маршрутам", - сказал Акимов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

С 2015 года размер субсидий по ряду направлений не пересматривался, напомнил он.

Кроме того, по словам Акимова, планируется расширить линейку субсидированных маршрутов, добавив туда еще 40. Основная часть из них приходится на ДФО.

"Мы бы хотели избежать ситуации этого года, когда у нас к концу января все субсидируемые авиабилеты были уже раскуплены либо забронированы вплоть до завершения сезона отпусков", - уточнил вице-премьер.